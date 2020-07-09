ЗИЛ 131 Дата публикации: 9.07.20 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1987 Пробег: 3 тыс. км Цена: 970 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 4750 см³ Руль: левый Вид кузова: Цвет: Зеленый Информация о владельце Город: Тихорецк, Краснодарский край Имя: Владелец Телефон:

Описание

- Продается ЗИЛ-131 Ассенизатор, с дизельным двигателем Д-245.7 (4-х цилиндровый, рядный).

- Максимальная мощность кВт(мин) 90 (122.4) при 2400 об/мин.

- Данный двигатель был установлен, взамен бензинового.

- Все отметки и заключения о замене имеются.

- Раннее на данном двигателе была сделана капиталка, пробег на данном моторе после капиталки, прошел 3000 км.

- Также, на данном авто был демонтирован штатный грузовой фургон и установлена вакуумная установка с цистерной

обьемом 5 куб.м. для откачки и перевозки сточных вод и фекалий.

- Все отметки и заключения с внесенными в конструкцию изменениями тоже имеются и соответствуют требованиям

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА Таможенного союза " О безопасности колесных транспортных средств"

- Автомобиль в отличном внешнем и техническом состоянии, готов работать и радовать нового владельца. С документами полный порядок, залогов, штрафов , арестов ничего нет. Авто продается не спешно, с предложениями купить за 500, просьба не звонить. Осмотр авто в Выселковском районе. Торг.