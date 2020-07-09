ЗИЛ 131

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1987

Пробег: 3 тыс. км

Цена: 970 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 4750 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Зеленый

Информация о владельце

Город: Тихорецк, Краснодарский край

Имя: Владелец

Телефон:

Описание

- Продается ЗИЛ-131 Ассенизатор, с дизельным двигателем Д-245.7 (4-х цилиндровый, рядный).
- Максимальная мощность кВт(мин) 90 (122.4) при 2400 об/мин.
- Данный двигатель был установлен, взамен бензинового.
- Все отметки и заключения о замене имеются.
- Раннее на данном двигателе была сделана капиталка, пробег на данном моторе после капиталки, прошел 3000 км.
- Также, на данном авто был демонтирован штатный грузовой фургон и установлена вакуумная установка с цистерной
обьемом 5 куб.м. для откачки и перевозки сточных вод и фекалий.
- Все отметки и заключения с внесенными в конструкцию изменениями тоже имеются и соответствуют требованиям
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА Таможенного союза " О безопасности колесных транспортных средств"
- Автомобиль в отличном внешнем и техническом состоянии, готов работать и радовать нового владельца. С документами полный порядок, залогов, штрафов , арестов ничего нет. Авто продается не спешно, с предложениями купить за 500, просьба не звонить. Осмотр авто в Выселковском районе. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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