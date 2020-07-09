ЗИЛ 131
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1987
Пробег: 3 тыс. км
Цена: 970 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 4750 см³
Руль: левый
Вид кузова:
Цвет: Зеленый
Информация о владельце
Город: Тихорецк, Краснодарский край
Имя: Владелец
Описание
- Продается ЗИЛ-131 Ассенизатор, с дизельным двигателем Д-245.7 (4-х цилиндровый, рядный).
- Максимальная мощность кВт(мин) 90 (122.4) при 2400 об/мин.
- Данный двигатель был установлен, взамен бензинового.
- Все отметки и заключения о замене имеются.
- Раннее на данном двигателе была сделана капиталка, пробег на данном моторе после капиталки, прошел 3000 км.
- Также, на данном авто был демонтирован штатный грузовой фургон и установлена вакуумная установка с цистерной
обьемом 5 куб.м. для откачки и перевозки сточных вод и фекалий.
- Все отметки и заключения с внесенными в конструкцию изменениями тоже имеются и соответствуют требованиям
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА Таможенного союза " О безопасности колесных транспортных средств"
- Автомобиль в отличном внешнем и техническом состоянии, готов работать и радовать нового владельца. С документами полный порядок, залогов, штрафов , арестов ничего нет. Авто продается не спешно, с предложениями купить за 500, просьба не звонить. Осмотр авто в Выселковском районе. Торг.
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