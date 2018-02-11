ЗИЛ 131
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1978
Пробег: 214,235 тыс. км
Цена: 130 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 500 см³
Руль: левый
Вид кузова:
Цвет: Серо-зеленый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
хорошем состояние Зил 131 на ходу, тип кузова кунг резина в хорошем состоянии цена договорная!
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.