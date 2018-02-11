ЗИЛ 131

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1978

Пробег: 214,235 тыс. км

Цена: 130 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 500 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Серо-зеленый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

хорошем состояние Зил 131 на ходу, тип кузова кунг резина в хорошем состоянии цена договорная!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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