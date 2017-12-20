ЗАЗ Sens Дата публикации: 15.01.18 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 71 тыс. км Цена: 93 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1300 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Зеленый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Виктор Телефон:

Описание

Машина хорошем состоянии родной пробег без Ржавчин и коррозии техническое состояние вложений не требует комплектация база пустая музыка сигнализация перекупщикам просьба не беспокоить