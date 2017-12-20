ЗАЗ Sens

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 71 тыс. км

Цена: 93 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1300 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Зеленый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Виктор

Телефон:

Описание

Машина хорошем состоянии родной пробег без Ржавчин и коррозии техническое состояние вложений не требует комплектация база пустая музыка сигнализация перекупщикам просьба не беспокоить

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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