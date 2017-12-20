ЗАЗ Sens
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 71 тыс. км
Цена: 93 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1300 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Зеленый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Виктор
Телефон:
Описание
Машина хорошем состоянии родной пробег без Ржавчин и коррозии техническое состояние вложений не требует комплектация база пустая музыка сигнализация перекупщикам просьба не беспокоить
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