ЗАЗ Chance
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 111 тыс. км
Цена: 140 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1300 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебристый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Денис
Телефон:
Комплектация
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Описание
Звонить только по делу до 20 часов! Есть коцки по кузаву!
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