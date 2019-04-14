ЗАЗ Chance Дата публикации: 14.04.19 Просмотров объявления: 30

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 111 тыс. км Цена: 140 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1300 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебристый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Денис Телефон:

Комплектация Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань

Описание

Звонить только по делу до 20 часов! Есть коцки по кузаву!