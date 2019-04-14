ЗАЗ Chance

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 111 тыс. км

Цена: 140 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1300 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебристый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Денис

Телефон:

Комплектация

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Описание

Звонить только по делу до 20 часов! Есть коцки по кузаву!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже ЗАЗ Chance

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале