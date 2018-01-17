ЗАЗ Chance
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 132 тыс. км
Цена: 167 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Владимир
Телефон:
Описание
Второй владелец по ПТС. Хорошая музыка, кондиционер, передние стеклоподъемники, подушка безопасности водителя, сигнализация с обратной связью. Резина Бриджстоун на дисках. Новый АКБ. Отличная рабочая лошадка! Продажа без г/н.
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