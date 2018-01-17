ЗАЗ Chance

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 132 тыс. км

Цена: 167 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Владимир

Телефон:

Описание

Второй владелец по ПТС. Хорошая музыка, кондиционер, передние стеклоподъемники, подушка безопасности водителя, сигнализация с обратной связью. Резина Бриджстоун на дисках. Новый АКБ. Отличная рабочая лошадка! Продажа без г/н.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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