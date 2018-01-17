ЗАЗ Chance Дата публикации: 14.03.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 132 тыс. км Цена: 167 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Владимир Телефон:

Описание

Второй владелец по ПТС. Хорошая музыка, кондиционер, передние стеклоподъемники, подушка безопасности водителя, сигнализация с обратной связью. Резина Бриджстоун на дисках. Новый АКБ. Отличная рабочая лошадка! Продажа без г/н.