ЗАЗ 1102
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1995
Пробег: 280 тыс. км
Цена: 30 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1100 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Красный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Олег
Телефон:
Описание
Автомобиль на ходу в люксовой комплектации. Также возможен обмен на другой авто ВАЗ.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Нашли ошибку? Ctrl + Enter