ЗАЗ 1102

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1995

Пробег: 280 тыс. км

Цена: 30 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1100 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Красный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Олег

Телефон:

Описание

Автомобиль на ходу в люксовой комплектации. Также возможен обмен на другой авто ВАЗ.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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