ЗАЗ 1102 Дата публикации: 9.04.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1995 Пробег: 280 тыс. км Цена: 30 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1100 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Красный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Олег Телефон:

Описание

Автомобиль на ходу в люксовой комплектации. Также возможен обмен на другой авто ВАЗ.