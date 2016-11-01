Vortex Tingo

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 105 тыс. км

Цена: 400 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Бежевый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Всеволод

Телефон:

Комплектация

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные

Регулировка положения руля: одна плоскость

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Бортовой компьютер

Люк

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Охранная система

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Я единственный владелец, недавно поменял резину на всепогоднюю, тормозные колодки не менял, лежат в багажнике, до сих пор до смены масла, раз в 10000 км, ни разу не доливал масло, ходовая в отличном состоянии, есть небольшие проблемы с окраской и бамперами, новые бампера лежат в гараже. Фото внутри и снаружи могу выслать.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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