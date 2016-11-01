Vortex Tingo
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 105 тыс. км
Цена: 400 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Бежевый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Всеволод
Комплектация
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные
Регулировка положения руля: одна плоскость
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Бортовой компьютер
Люк
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Охранная система
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Я единственный владелец, недавно поменял резину на всепогоднюю, тормозные колодки не менял, лежат в багажнике, до сих пор до смены масла, раз в 10000 км, ни разу не доливал масло, ходовая в отличном состоянии, есть небольшие проблемы с окраской и бамперами, новые бампера лежат в гараже. Фото внутри и снаружи могу выслать.
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