Vortex Tingo Дата публикации: 31.10.19 Просмотров объявления: 30

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 105 тыс. км Цена: 400 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Бежевый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Всеволод Телефон:

Комплектация Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные Регулировка положения руля: одна плоскость Регулировка сиденья водителя: по высоте Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Бортовой компьютер Люк Обогрев зеркал Обогрев сидений Охранная система Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Я единственный владелец, недавно поменял резину на всепогоднюю, тормозные колодки не менял, лежат в багажнике, до сих пор до смены масла, раз в 10000 км, ни разу не доливал масло, ходовая в отличном состоянии, есть небольшие проблемы с окраской и бамперами, новые бампера лежат в гараже. Фото внутри и снаружи могу выслать.