Vortex Tingo

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 150 тыс. км

Цена: 270 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: робот

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1 см³

Руль: левый

Вид кузова: Кроссовер

Цвет: Серебристый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Светлана

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: охлаждение

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Бортовой компьютер

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Парктроник

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Машина в хорошем состоянии.Коробка и ходовка в отличном состоянии. ПТС оригинал. в ДТП не участвовал. Есть царапины на переднем бампере и рыжики.Все расходники менялись во время.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Vortex Tingo

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале