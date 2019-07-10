Vortex Tingo Дата публикации: 10.07.19 Просмотров объявления: 12

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 150 тыс. км Цена: 270 тыс. руб. купить в кредит Коробка: робот Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1 см³ Руль: левый Вид кузова: Кроссовер Цвет: Серебристый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Светлана Телефон:

Комплектация Кондиционер: охлаждение Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: по высоте Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Бортовой компьютер Обогрев зеркал Обогрев сидений Парктроник Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Машина в хорошем состоянии.Коробка и ходовка в отличном состоянии. ПТС оригинал. в ДТП не участвовал. Есть царапины на переднем бампере и рыжики.Все расходники менялись во время.