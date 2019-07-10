Vortex Tingo
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 150 тыс. км
Цена: 270 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: робот
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1 см³
Руль: левый
Вид кузова: Кроссовер
Цвет: Серебристый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Светлана
Комплектация
Кондиционер: охлаждение
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Бортовой компьютер
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Парктроник
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Машина в хорошем состоянии.Коробка и ходовка в отличном состоянии. ПТС оригинал. в ДТП не участвовал. Есть царапины на переднем бампере и рыжики.Все расходники менялись во время.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.