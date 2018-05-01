Vortex Tingo
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 120 тыс. км
Цена: 355 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Кроссовер
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Славянск-на-Кубани, Краснодарский край
Имя: по авто
Комплектация
Мультимедиа: радио
Подушки безопасности: фронтальные
Регулировка положения руля: одна плоскость
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Легкосплавные диски
Обогрев сидений
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Vortex Tingo, 2012 г.в. объем 1.8, 136 л.с. цвет черный, пробег 120 т. км. фронтовые подушки, кондиционер, музыка, свеклоподъемники, электрозеркола, сигнализация. кондиционер заправлен, подушки целы, не требует вложений. торг у авто, после осмотра. учет краснодарского края. я- хозяин
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.