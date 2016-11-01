Vortex Tingo Дата публикации: 23.06.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 120 тыс. км Цена: 355 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Кроссовер Цвет: Черный Информация о владельце Город: Славянск-на-Кубани, Краснодарский край Имя: александр Телефон:

Комплектация Мультимедиа: радио Отделка салона: комбинированная Подушки безопасности: фронтальные Регулировка положения руля: одна плоскость Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Легкосплавные диски Обогрев сидений Охранная система Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Vortex Tingo, 2012 г.в. объем 1.8, 136 л.с. цвет черный, пробег 120 т. км. фронтовые подушки, кондиционер, музыка, свеклоподъемники, электрозеркола, сигнализация. кондиционер заправлен, подушки целы, не требует вложений. торг у авто, после осмотра. учет краснодарского края. я- хозяин