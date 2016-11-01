Vortex Tingo

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 120 тыс. км

Цена: 355 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Кроссовер

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Славянск-на-Кубани, Краснодарский край

Имя: алек

Телефон:

Комплектация

Мультимедиа: радио

Подушки безопасности: фронтальные

Регулировка положения руля: одна плоскость

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Легкосплавные диски

Обогрев сидений

Охранная система

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Vortex Tingo, 2012 г.в. объем 1.8, 136 л.с. цвет черный, 1 хозяин, пробег 120 т. км. фронтовые подушки, кондиционер, музыка, свеклоподъемники, электрозеркола, сигнализация. кондиционер заправлен, подушки целы, не требует вложений. торг у авто, после осмотра

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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