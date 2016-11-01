Vortex Tingo
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 120 тыс. км
Цена: 355 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Кроссовер
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Славянск-на-Кубани, Краснодарский край
Имя: алек
Комплектация
Мультимедиа: радио
Подушки безопасности: фронтальные
Регулировка положения руля: одна плоскость
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Легкосплавные диски
Обогрев сидений
Охранная система
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Vortex Tingo, 2012 г.в. объем 1.8, 136 л.с. цвет черный, 1 хозяин, пробег 120 т. км. фронтовые подушки, кондиционер, музыка, свеклоподъемники, электрозеркола, сигнализация. кондиционер заправлен, подушки целы, не требует вложений. торг у авто, после осмотра
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