Vortex Tingo Дата публикации: 28.03.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 120 тыс. км Цена: 355 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Кроссовер Цвет: Черный Информация о владельце Город: Славянск-на-Кубани, Краснодарский край Имя: алек Телефон:

Комплектация Мультимедиа: радио Подушки безопасности: фронтальные Регулировка положения руля: одна плоскость Регулировка сиденья водителя: по высоте Регулировка сиденья пассажира: по высоте Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Легкосплавные диски Обогрев сидений Охранная система Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Vortex Tingo, 2012 г.в. объем 1.8, 136 л.с. цвет черный, 1 хозяин, пробег 120 т. км. фронтовые подушки, кондиционер, музыка, свеклоподъемники, электрозеркола, сигнализация. кондиционер заправлен, подушки целы, не требует вложений. торг у авто, после осмотра