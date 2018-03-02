Vortex Estina

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 155 тыс. км

Цена: 155 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Валерий

Телефон:

Описание

Vortex Estina 2010 г. в - Бизнесс Класс. Не Битая, не крашенная, полная комплектация: - ГУР, АБС, 4 стеклоподъемника, электрозеркала, музыка+ DVD, USb, AUX сигнализация,
2 подушки безопасности, диски и 2 комплекта резины. Документы в полном порядке.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Vortex Estina

Vortex Estina

Подержанная, пробег 110 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

169 тыс. руб.

Vortex Estina

Подержанная, пробег 115 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

180 тыс. руб.

Vortex Estina

Подержанная, пробег 110 тыс. км.
Краснодарский край, Гулькевичи

183 тыс. руб.

Авто, похожие на Vortex Estina

ЗАЗ Chance

Подержанная, пробег 90 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

170 тыс. руб.

Hyundai Accent

Подержанная, пробег 155 тыс. км.
Краснодарский край, Анапа

145 тыс. руб.

ЗАЗ Chance

Подержанная, пробег 91,21 тыс. км.
Краснодарский край, Славянск-на-Кубани

140 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале