Vortex Estina Дата публикации: 11.04.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 155 тыс. км Цена: 155 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Валерий Телефон:

Описание

Vortex Estina 2010 г. в - Бизнесс Класс. Не Битая, не крашенная, полная комплектация: - ГУР, АБС, 4 стеклоподъемника, электрозеркала, музыка+ DVD, USb, AUX сигнализация,

2 подушки безопасности, диски и 2 комплекта резины. Документы в полном порядке.