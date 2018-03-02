Vortex Estina
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 155 тыс. км
Цена: 155 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Валерий
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Описание
Vortex Estina 2010 г. в - Бизнесс Класс. Не Битая, не крашенная, полная комплектация: - ГУР, АБС, 4 стеклоподъемника, электрозеркала, музыка+ DVD, USb, AUX сигнализация,
2 подушки безопасности, диски и 2 комплекта резины. Документы в полном порядке.
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