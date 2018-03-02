Vortex Estina Дата публикации: 2.03.18 Просмотров объявления: 44 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2009 Пробег: 110 тыс. км Цена: 183 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Звоните с 8 до 23! продаётся вертекс истина хорошем техническом Бережное хранение машина использовалась только для поездок в город на выходных .v-2.0 129 л . с гур кондиционер, сигнализация, заводская тонировка, центральный замок, электро- зеркола, парктроники, датчик температуры , салон- кожа,трансформеров, литые диски на 15 чистый ухоженый салон багажник. Две подушки безопасности 2srs cd- mp3 пртотиво туманые фары обогрев заднего стекла. Обогрев зеркал есть все для приятной комфортной езды

-Гидроусилитель

-Кондиционер

-Управление на руле

-Атермальное остекление

-Салон велюр

-Обогрев зеркал, заднего стекла

-Электростеклоподъемники передние и задние

-Электропривод зеркал

-Датчик света

-Парктроник задний

-Бортовой компьютер

-Сигнализация

-Центральный замок

-Иммобилайзер

-Подушки безопасности фронтальные

-Антиблокировочная система тормозов (ABS)

-CD/DVD/Blu- ray, MP3, радио

-Управление на руле

-USB

-AUX

-Фары галогенные противотуманные

-Шины и диски 15"