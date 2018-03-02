Vortex Estina
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2009
Пробег: 110 тыс. км
Цена: 183 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Звоните с 8 до 23! продаётся вертекс истина хорошем техническом Бережное хранение машина использовалась только для поездок в город на выходных .v-2.0 129 л . с гур кондиционер, сигнализация, заводская тонировка, центральный замок, электро- зеркола, парктроники, датчик температуры , салон- кожа,трансформеров, литые диски на 15 чистый ухоженый салон багажник. Две подушки безопасности 2srs cd- mp3 пртотиво туманые фары обогрев заднего стекла. Обогрев зеркал есть все для приятной комфортной езды
-Гидроусилитель
-Кондиционер
-Управление на руле
-Атермальное остекление
-Салон велюр
-Обогрев зеркал, заднего стекла
-Электростеклоподъемники передние и задние
-Электропривод зеркал
-Датчик света
-Парктроник задний
-Бортовой компьютер
-Сигнализация
-Центральный замок
-Иммобилайзер
-Подушки безопасности фронтальные
-Антиблокировочная система тормозов (ABS)
-CD/DVD/Blu- ray, MP3, радио
-Управление на руле
-USB
-AUX
-Фары галогенные противотуманные
-Шины и диски 15"
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