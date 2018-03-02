Vortex Estina

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 110 тыс. км

Цена: 183 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Звоните с 8 до 23! продаётся вертекс истина хорошем техническом Бережное хранение машина использовалась только для поездок в город на выходных .v-2.0 129 л . с гур кондиционер, сигнализация, заводская тонировка, центральный замок, электро- зеркола, парктроники, датчик температуры , салон- кожа,трансформеров, литые диски на 15 чистый ухоженый салон багажник. Две подушки безопасности 2srs cd- mp3 пртотиво туманые фары обогрев заднего стекла. Обогрев зеркал есть все для приятной комфортной езды
-Гидроусилитель
-Кондиционер
-Управление на руле
-Атермальное остекление
-Салон велюр
-Обогрев зеркал, заднего стекла
-Электростеклоподъемники передние и задние
-Электропривод зеркал
-Датчик света
-Парктроник задний
-Бортовой компьютер
-Сигнализация
-Центральный замок
-Иммобилайзер
-Подушки безопасности фронтальные
-Антиблокировочная система тормозов (ABS)
-CD/DVD/Blu- ray, MP3, радио
-Управление на руле
-USB
-AUX
-Фары галогенные противотуманные
-Шины и диски 15"

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Vortex Estina

Vortex Estina

Подержанная, пробег 155 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

155 тыс. руб.

Авто, похожие на Vortex Estina

ЗАЗ Chance

Подержанная, пробег 75 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

224 тыс. руб.

Daewoo Nexia

Подержанная, пробег 105 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

190 тыс. руб.

Hyundai Accent

Подержанная, пробег 250 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

160 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале