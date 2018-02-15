Vortex Estina
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 260 тыс. км
Цена: 279 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: правый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Фиолетовый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Машина в отличном состоянии. Двигатель контрактный заменён в 2012 г, автомат контрактный заменён в 2017 г, по кузову отлично (без ржавчины и без ДТП).
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.