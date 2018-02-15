Vortex Estina

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 260 тыс. км

Цена: 279 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: правый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Фиолетовый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина в отличном состоянии. Двигатель контрактный заменён в 2012 г, автомат контрактный заменён в 2017 г, по кузову отлично (без ржавчины и без ДТП).

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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