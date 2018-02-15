Vortex Estina Дата публикации: 15.02.18 Просмотров объявления: 37 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 260 тыс. км Цена: 279 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: правый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Фиолетовый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина в отличном состоянии. Двигатель контрактный заменён в 2012 г, автомат контрактный заменён в 2017 г, по кузову отлично (без ржавчины и без ДТП).