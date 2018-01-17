Vortex Estina
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 120 тыс. км
Цена: 153 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Андрей
Телефон:
Описание
Автомобиль в хорошем состоянии. Коробка и двигатель без нареканий. Куплена в автосалоне в Краснодаре по системе trad in. Регистрация Краснодар 100 % гарантия юридической чистоты. Гидроусилитель руля. Кондиционер. 4 стеклоподъемника. Электрозеркала. Литые диски. Сигнализация.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Нашли ошибку? Ctrl + Enter