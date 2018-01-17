Vortex Estina

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 120 тыс. км

Цена: 153 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Андрей

Телефон:

Описание

Автомобиль в хорошем состоянии. Коробка и двигатель без нареканий. Куплена в автосалоне в Краснодаре по системе trad in. Регистрация Краснодар 100 % гарантия юридической чистоты. Гидроусилитель руля. Кондиционер. 4 стеклоподъемника. Электрозеркала. Литые диски. Сигнализация.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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