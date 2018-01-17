Vortex Estina Дата публикации: 18.01.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 120 тыс. км Цена: 153 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Андрей Телефон:

Описание

Автомобиль в хорошем состоянии. Коробка и двигатель без нареканий. Куплена в автосалоне в Краснодаре по системе trad in. Регистрация Краснодар 100 % гарантия юридической чистоты. Гидроусилитель руля. Кондиционер. 4 стеклоподъемника. Электрозеркала. Литые диски. Сигнализация.

