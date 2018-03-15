Volvo XC90 Дата публикации: 4.04.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2009 Пробег: 170 тыс. км Цена: 750 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2500 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Черный Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Продам машину в хорошем состоянии,5 мест, нареканий нет, есть сколы по кузову, крашено заднее крыло. В салоне не курили.Турбина новая, подвеска новая, резина летняя новая Toyo. Диски литые 18,ксенон. Обмен не интересует. Машина огонь!