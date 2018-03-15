Volvo XC90
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2009
Пробег: 170 тыс. км
Цена: 750 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Сергей
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Описание
Продам машину в хорошем состоянии,5 мест, нареканий нет, есть сколы по кузову, крашено заднее крыло. В салоне не курили.Турбина новая, подвеска новая, резина летняя новая Toyo. Диски литые 18,ксенон. Обмен не интересует. Машина огонь!
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