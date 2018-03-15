Volvo XC90

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 170 тыс. км

Цена: 750 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

Продам машину в хорошем состоянии,5 мест, нареканий нет, есть сколы по кузову, крашено заднее крыло. В салоне не курили.Турбина новая, подвеска новая, резина летняя новая Toyo. Диски литые 18,ксенон. Обмен не интересует. Машина огонь!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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