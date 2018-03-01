Volvo XC90 Дата публикации: 21.03.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2002 Пробег: 206 тыс. км Цена: 400 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2900 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Максим Телефон:

Описание

Хорошее состояние, технически обслужена, два комплекта покрышек.

Летом произведена замена радиатора охлаждения и охл. жидкости, ГРМ, генератор(всё кроме корпуса), передний левый ШРУС, задняя правая ступица, в начале декабря замена масла и фильтров. Имеются небольшие царапины по бамперам.

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