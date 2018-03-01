Volvo XC90

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2002

Пробег: 206 тыс. км

Цена: 400 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2900 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Максим

Телефон:

Описание

Хорошее состояние, технически обслужена, два комплекта покрышек.
Летом произведена замена радиатора охлаждения и охл. жидкости, ГРМ, генератор(всё кроме корпуса), передний левый ШРУС, задняя правая ступица, в начале декабря замена масла и фильтров. Имеются небольшие царапины по бамперам.
Комфортнее и безопаснее машины за эти деньги не купить! 7-мест!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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