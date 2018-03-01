Volvo XC90
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2002
Пробег: 206 тыс. км
Цена: 400 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2900 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Максим
Описание
Хорошее состояние, технически обслужена, два комплекта покрышек.
Летом произведена замена радиатора охлаждения и охл. жидкости, ГРМ, генератор(всё кроме корпуса), передний левый ШРУС, задняя правая ступица, в начале декабря замена масла и фильтров. Имеются небольшие царапины по бамперам.
Комфортнее и безопаснее машины за эти деньги не купить! 7-мест!
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