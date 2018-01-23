Volvo XC90
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 140 тыс. км
Цена: 560 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Красный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продам Вольво ХС 90 в отличном состоянии. Салон в хорошем состоянии, кожа без трещин. Машина обслужена, недавно сделано полное ТО. Двигатель и коробка в отличном состоянии, ничего не дергает не пинает. Возможен обмен на легковушку не старше 2010 года с АКПП.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.