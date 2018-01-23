Volvo XC90 Дата публикации: 23.01.18 Просмотров объявления: 45 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2005 Пробег: 140 тыс. км Цена: 560 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2500 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Красный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам Вольво ХС 90 в отличном состоянии. Салон в хорошем состоянии, кожа без трещин. Машина обслужена, недавно сделано полное ТО. Двигатель и коробка в отличном состоянии, ничего не дергает не пинает. Возможен обмен на легковушку не старше 2010 года с АКПП.