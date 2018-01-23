Volvo XC90

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 140 тыс. км

Цена: 560 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Красный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам Вольво ХС 90 в отличном состоянии. Салон в хорошем состоянии, кожа без трещин. Машина обслужена, недавно сделано полное ТО. Двигатель и коробка в отличном состоянии, ничего не дергает не пинает. Возможен обмен на легковушку не старше 2010 года с АКПП.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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