Volvo V40 Дата публикации: 26.02.18 Просмотров объявления: 50 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2003 Пробег: 163 тыс. км Цена: 285 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Серебряный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю отличный, семейный автомобиль (я собственник). Автомобиль, полностью исправен и обслужен, в ближайшее время ничего делать не надо, сел и поехал. Двигатель работает ровно, масло не "ест", коробка - автомат (одна из самых надежных устанавливаемых с двигателем 1.8) работает хорошо, не пинает, скорости переключаются плавно.(не давно поменял масло в АКПП). Печка работает отлично, как и кондиционер. В поездках, очень удобен режим климатики - Auto. Салон чистый, не прокуренный, не затертый!

Подвеска "живая", не стучит, не гремит. Сейчас автомобиль стоит на хорошей зимней шипованой резине (летнюю резину отдам в подарок). Кузов прочный (как у всех VOIVO), не гнилой, не битый. По ЛКП есть не значительные сколы, на фото видно. Стекла все целые. Если Вы ищите не дорогой, семейный, надежный автомобиль, это Ваш вариант! Не упустите!