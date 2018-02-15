Volvo S80 Дата публикации: 2.04.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2004 Пробег: 246 тыс. км Цена: 299 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2009 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Анапа, Краснодарский край Имя: Виталий Телефон:

Описание

Продам авто представительского класса, состояние идеальное, кожа, телефон, максимальная комплектация по этой модели. Комплект летней резины. Продаю в связи с покупкой нового авто. Реальный торг у капота. На обмен 450 000 р.