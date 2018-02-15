Volvo S80
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2004
Пробег: 246 тыс. км
Цена: 299 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2009 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Анапа, Краснодарский край
Имя: Виталий
Телефон:
Описание
Продам авто представительского класса, состояние идеальное, кожа, телефон, максимальная комплектация по этой модели. Комплект летней резины. Продаю в связи с покупкой нового авто. Реальный торг у капота. На обмен 450 000 р.
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