Volvo S80

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2004

Пробег: 246 тыс. км

Цена: 299 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2009 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Анапа, Краснодарский край

Имя: Виталий

Телефон:

Описание

Продам авто представительского класса, состояние идеальное, кожа, телефон, максимальная комплектация по этой модели. Комплект летней резины. Продаю в связи с покупкой нового авто. Реальный торг у капота. На обмен 450 000 р.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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