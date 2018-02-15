Volvo S80
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 185 тыс. км
Цена: 900 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Коричневый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Вольво S80, полностью обслужена у ОД, вложений не требует, цвет темно-коричневый перламутр? только гаражное хранение. Торг возле машины.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.