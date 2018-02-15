Volvo S80

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 185 тыс. км

Цена: 900 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Коричневый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Вольво S80, полностью обслужена у ОД, вложений не требует, цвет темно-коричневый перламутр? только гаражное хранение. Торг возле машины.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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