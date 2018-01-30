Volvo S80
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 83 тыс. км
Цена: 1000 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Состояние по коробке и двигателю идеальное. Не бита, не крашена. Родной пробег. Состояние салона хорошее. ПТС дубликат - по утере. Не ограниченная страховка на год. Звоните отвечу на все вопросы.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.