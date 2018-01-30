Volvo S80

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 83 тыс. км

Цена: 1000 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Состояние по коробке и двигателю идеальное. Не бита, не крашена. Родной пробег. Состояние салона хорошее. ПТС дубликат - по утере. Не ограниченная страховка на год. Звоните отвечу на все вопросы.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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