Volvo S80 Дата публикации: 30.01.18 Просмотров объявления: 46 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 83 тыс. км Цена: 1000 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Состояние по коробке и двигателю идеальное. Не бита, не крашена. Родной пробег. Состояние салона хорошее. ПТС дубликат - по утере. Не ограниченная страховка на год. Звоните отвечу на все вопросы.