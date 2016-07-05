Volvo S60

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Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 187 тыс. км

Цена: 395 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Тимашевск, Краснодарский край

Имя: Жданов Владимир Павлович

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 2 зоны

Отделка салона: комбинированная

Подушки безопасности: фронтальные и боковые

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Бортовой компьютер

Датчик дождя

Круиз-контроль

Легкосплавные диски

Обогрев зеркал

Охранная система

Парктроник

Система курсовой устойчивости (ESC)

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Дополнительно: Новая резина , аккумулятор . Чистая и ухоженная . По ходовой и стойкам без замечаний . Из недостатков . Побежало масло с акпп в соеденение с мотором . Включается стала только первая и задняя передача. По двигателю . Нужен ремонт гбц . Сам мотор масло от замены до замены . Машина заводится . Заниматься машиной нет времени . Обмен на малолитражку на автомате или Тоету Приус . Цена на обмен 450 000 т.р Документы в порядке , нет штрафов и залогов . Я собственник. Отвечу на вопросы , вышлю фото на ватцап . Машина находится г. Тимашевск .
Обмен: на более дорогую, на равноценную, на более дешевую
1) Малолитражка на АКПП ,2) Тоета приус
Город: Тимашевск, Краснодарский край

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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