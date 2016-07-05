Volvo S60 Дата публикации: 26.06.20 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 187 тыс. км Цена: 395 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый Информация о владельце Город: Тимашевск, Краснодарский край Имя: Жданов Владимир Павлович Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 2 зоны Отделка салона: комбинированная Подушки безопасности: фронтальные и боковые Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: по высоте Регулировка сиденья пассажира: по высоте Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Бортовой компьютер Датчик дождя Круиз-контроль Легкосплавные диски Обогрев зеркал Охранная система Парктроник Система курсовой устойчивости (ESC) Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Дополнительно: Новая резина , аккумулятор . Чистая и ухоженная . По ходовой и стойкам без замечаний . Из недостатков . Побежало масло с акпп в соеденение с мотором . Включается стала только первая и задняя передача. По двигателю . Нужен ремонт гбц . Сам мотор масло от замены до замены . Машина заводится . Заниматься машиной нет времени . Обмен на малолитражку на автомате или Тоету Приус . Цена на обмен 450 000 т.р Документы в порядке , нет штрафов и залогов . Я собственник. Отвечу на вопросы , вышлю фото на ватцап . Машина находится г. Тимашевск .

Обмен: на более дорогую, на равноценную, на более дешевую

1) Малолитражка на АКПП ,2) Тоета приус

Город: Тимашевск, Краснодарский край