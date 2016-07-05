Volvo S60
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 187 тыс. км
Цена: 395 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Тимашевск, Краснодарский край
Имя: Жданов Владимир Павлович
Комплектация
Кондиционер: климат 2 зоны
Отделка салона: комбинированная
Подушки безопасности: фронтальные и боковые
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Бортовой компьютер
Датчик дождя
Круиз-контроль
Легкосплавные диски
Обогрев зеркал
Охранная система
Парктроник
Система курсовой устойчивости (ESC)
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Дополнительно: Новая резина , аккумулятор . Чистая и ухоженная . По ходовой и стойкам без замечаний . Из недостатков . Побежало масло с акпп в соеденение с мотором . Включается стала только первая и задняя передача. По двигателю . Нужен ремонт гбц . Сам мотор масло от замены до замены . Машина заводится . Заниматься машиной нет времени . Обмен на малолитражку на автомате или Тоету Приус . Цена на обмен 450 000 т.р Документы в порядке , нет штрафов и залогов . Я собственник. Отвечу на вопросы , вышлю фото на ватцап . Машина находится г. Тимашевск .
Обмен: на более дорогую, на равноценную, на более дешевую
1) Малолитражка на АКПП ,2) Тоета приус
Город: Тимашевск, Краснодарский край
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