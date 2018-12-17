Volvo S40
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 35 тыс. км
Цена: 730 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Игорь
Комплектация
Кондиционер: климат 2 зоны
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные и боковые
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Бортовой компьютер
Датчик дождя
Круиз-контроль
Обогрев сидений
Охранная система
Парктроник
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Автомобиль в ИДЕАЛЬНОМ состоянии. В салоне заводской запах, не прокуренный. Техническое состояние ИДЕАЛЬНОЕ. Салон в Идеальном состоянии. Кузов заводской покраски. Собственник один - женщина.
Комплектация премиум. Полный электропакет. Привод передний. Руль левый. Климат-контроль. Круиз-контроль. Передние сиденья с подогревом. Боковые зеркала складываются. Руль кожаный. ABS. Бортовой компьютер.
Сборка Шведская. Последний в своём роде. Автомобиль призван самым безопасным в мире.
Автосалоны и обмен не интересуют.
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