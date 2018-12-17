Volvo S40 Дата публикации: 25.12.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 35 тыс. км Цена: 730 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Игорь Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 2 зоны Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные и боковые Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: по высоте Регулировка сиденья пассажира: по высоте Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Бортовой компьютер Датчик дождя Круиз-контроль Обогрев сидений Охранная система Парктроник Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Автомобиль в ИДЕАЛЬНОМ состоянии. В салоне заводской запах, не прокуренный. Техническое состояние ИДЕАЛЬНОЕ. Салон в Идеальном состоянии. Кузов заводской покраски. Собственник один - женщина.

Комплектация премиум. Полный электропакет. Привод передний. Руль левый. Климат-контроль. Круиз-контроль. Передние сиденья с подогревом. Боковые зеркала складываются. Руль кожаный. ABS. Бортовой компьютер.

Сборка Шведская. Последний в своём роде. Автомобиль призван самым безопасным в мире.

Автосалоны и обмен не интересуют.

