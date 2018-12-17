Volvo S40

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 35 тыс. км

Цена: 730 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Игорь

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 2 зоны

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные и боковые

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Бортовой компьютер

Датчик дождя

Круиз-контроль

Обогрев сидений

Охранная система

Парктроник

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Автомобиль в ИДЕАЛЬНОМ состоянии. В салоне заводской запах, не прокуренный. Техническое состояние ИДЕАЛЬНОЕ. Салон в Идеальном состоянии. Кузов заводской покраски. Собственник один - женщина.
Комплектация премиум. Полный электропакет. Привод передний. Руль левый. Климат-контроль. Круиз-контроль. Передние сиденья с подогревом. Боковые зеркала складываются. Руль кожаный. ABS. Бортовой компьютер.
Сборка Шведская. Последний в своём роде. Автомобиль призван самым безопасным в мире.
Автосалоны и обмен не интересуют.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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