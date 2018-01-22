Volvo S40

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 230 тыс. км

Цена: 265 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Апшеронск, Краснодарский край

Имя: Артем

Телефон:

Описание

Стоит новый двигатель работает отлично. Все расходники заменены имеются все чеке. Ходовка в идеале. Нов. рулевая рейка не течет. Требует вложение по салону на фото видно.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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