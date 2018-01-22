Volvo S40 Дата публикации: 15.03.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 230 тыс. км Цена: 265 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Апшеронск, Краснодарский край Имя: Артем Телефон:

Описание

Стоит новый двигатель работает отлично. Все расходники заменены имеются все чеке. Ходовка в идеале. Нов. рулевая рейка не течет. Требует вложение по салону на фото видно.