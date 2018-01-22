Volvo S40
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 230 тыс. км
Цена: 265 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Апшеронск, Краснодарский край
Имя: Артем
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Описание
Стоит новый двигатель работает отлично. Все расходники заменены имеются все чеке. Ходовка в идеале. Нов. рулевая рейка не течет. Требует вложение по салону на фото видно.
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