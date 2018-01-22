Volvo S40 Дата публикации: 13.03.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 81 тыс. км Цена: 460 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2400 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серый Информация о владельце Город: Славянск-на-Кубани, Краснодарский край Имя: Роман Телефон:

Описание

Автомобиль в прекраснейшем состоянии. Нет ни одной крашеной детали. Салон в идеальном состоянии. ТО проведено 4 тыс. назад. Родной пробег. Мультируль. Парктроники. Климат.