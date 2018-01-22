Volvo S40

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 81 тыс. км

Цена: 460 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Славянск-на-Кубани, Краснодарский край

Имя: Роман

Телефон:

Описание

Автомобиль в прекраснейшем состоянии. Нет ни одной крашеной детали. Салон в идеальном состоянии. ТО проведено 4 тыс. назад. Родной пробег. Мультируль. Парктроники. Климат.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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