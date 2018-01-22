Volvo S40
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 81 тыс. км
Цена: 460 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Славянск-на-Кубани, Краснодарский край
Имя: Роман
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Описание
Автомобиль в прекраснейшем состоянии. Нет ни одной крашеной детали. Салон в идеальном состоянии. ТО проведено 4 тыс. назад. Родной пробег. Мультируль. Парктроники. Климат.
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