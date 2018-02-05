Volvo S40

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 150 тыс. км

Цена: 530 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Синий

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в идеальном состоянии, пробег оригинальный, владею почти 2 года. Регулярные ТО каждые 8 т. км., АКПП автомат (не робот).
Максимальная комплектация. Бесключевой доступ, заводится с кнопки, климат контроль, круиз контроль, камера заднего вида, парктроники, электро зеркала, подогрев сидений, штатная сигнализация и сигнализации с обратной связью и авто запуском, защита картера, коврики оригинал тканевые.
Красилось заднее крыло без шпаклевки первым собственником в 2013 году по КАСКО. Мной красился задний бампер (притер об столбик). Больше крашенных деталей нет! ДТП не было. Минимальный торг только у капота. Обмен не интересует! Куплен другой автомобиль. Сейчас Авто не эксплуатируется, стоит на крытой парковке под чехлом. В конце есть ссылка на видео.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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