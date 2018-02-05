Volvo S40
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 150 тыс. км
Цена: 530 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Синий
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Автомобиль в идеальном состоянии, пробег оригинальный, владею почти 2 года. Регулярные ТО каждые 8 т. км., АКПП автомат (не робот).
Максимальная комплектация. Бесключевой доступ, заводится с кнопки, климат контроль, круиз контроль, камера заднего вида, парктроники, электро зеркала, подогрев сидений, штатная сигнализация и сигнализации с обратной связью и авто запуском, защита картера, коврики оригинал тканевые.
Красилось заднее крыло без шпаклевки первым собственником в 2013 году по КАСКО. Мной красился задний бампер (притер об столбик). Больше крашенных деталей нет! ДТП не было. Минимальный торг только у капота. Обмен не интересует! Куплен другой автомобиль. Сейчас Авто не эксплуатируется, стоит на крытой парковке под чехлом. В конце есть ссылка на видео.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.