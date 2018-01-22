Volvo S40
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 170 тыс. км
Цена: 358 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Отличное состояние! ПТС оригинал 2 хозяина. Не требует абсолютно никаких вложений, обслужена от и до! Готов на любые проверки. Торг есть только у автомобиля. За 300-320 покупайте всю крашеную с кучей хозяев и т. д.
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