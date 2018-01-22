Volvo S40

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 170 тыс. км

Цена: 358 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Отличное состояние! ПТС оригинал 2 хозяина. Не требует абсолютно никаких вложений, обслужена от и до! Готов на любые проверки. Торг есть только у автомобиля. За 300-320 покупайте всю крашеную с кучей хозяев и т. д.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Volvo S40

Volvo S40

Подержанная, пробег 300 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

160 тыс. руб.

Volvo S40

Подержанная, пробег 230 тыс. км.
Краснодарский край, Апшеронск

265 тыс. руб.

Volvo S40

Подержанная, пробег 81 тыс. км.
Краснодарский край, Славянск-на-Кубани

460 тыс. руб.

Авто, похожие на Volvo S40

Chevrolet Cruze

Подержанная, пробег 81 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

435 тыс. руб.

Peugeot 308

Подержанная, пробег 92 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

295 тыс. руб.

Daewoo Gentra

Подержанная, пробег 92 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

383 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале