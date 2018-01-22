Volvo S40 Дата публикации: 22.01.18 Просмотров объявления: 53 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 170 тыс. км Цена: 358 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2400 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Отличное состояние! ПТС оригинал 2 хозяина. Не требует абсолютно никаких вложений, обслужена от и до! Готов на любые проверки. Торг есть только у автомобиля. За 300-320 покупайте всю крашеную с кучей хозяев и т. д.