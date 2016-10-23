Volvo FH12 Дата публикации: 18.06.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1998 Пробег: 1500 тыс. км Цена: 1990 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 12780 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Роза Телефон:

Описание

FH12 1998 г.в. В РФ ввезен в 2004 г., из Германии, масса: 18000/7629, пневмо/пневмо, 4х2, ABS, 1 бак -700 л., автоном.отопитель-сухой фен, без круиза, блокировка дифференциала, 2 спальника, Глонасс, 8МКПП с делителем , тормоза- барабанные , музыка, эл.стекла, кондиционер есть (не работ.) .Тех.состояние-отличное. Двигатель капиталился (поршневая, головка блока цилиндров, есть заказ наряды, пробег после кап.рем.-150т.км.), сцепление в норме, все т/о по регламенту. Остаток резины передняя 95%, задняя 70%. с рефрижератором KRONE SDR27 Рефрижератор, 2002 г.в., установка ThermoKing SL400, оси SAF, тормоза-дисковые, пневмо/пневмо, 3х осный, 86м3, 33 европалета, полы-алюминиевые, работает на + и -30 градус., остаток резины 70-80%, в рабочем состоянии. макс.разрешен.масса - 41000/9000. Бока не раздутые, установка работает в отличном состоянии, т/о проведено осенью 2017 г.. ПТС оригинальный, 1 владелец в РФ с 2008 г.