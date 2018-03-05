Volvo C30

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 105 тыс. км

Цена: 560 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Валерий

Телефон:

Описание

Стильный,красивый авто. Единственная в городе 2 серия.Номер в подарок.Машина в отличном техническом состоянии. Как принято говорить - сел и поехал. Привезена из Москвы, там была подобрана специалистами по автоподбору. Недорогая в обслуживании, т. к. база Фордовская. Из минусов, небольшие трещины на лобовом стекле. Комплект зимней резины. Премиальный,эффектный,безопасный авто за небольшие деньги. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Volvo C30

Авто, похожие на Volvo C30

Toyota Camry

Подержанная, пробег 305 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

615 тыс. руб.

BMW 5

Подержанная, пробег 240 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

630 тыс. руб.

Toyota Corolla

Подержанная, пробег 151 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

650 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале