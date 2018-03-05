Volvo C30 Дата публикации: 6.03.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 105 тыс. км Цена: 560 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Валерий Телефон:

Описание

Стильный,красивый авто. Единственная в городе 2 серия.Номер в подарок.Машина в отличном техническом состоянии. Как принято говорить - сел и поехал. Привезена из Москвы, там была подобрана специалистами по автоподбору. Недорогая в обслуживании, т. к. база Фордовская. Из минусов, небольшие трещины на лобовом стекле. Комплект зимней резины. Премиальный,эффектный,безопасный авто за небольшие деньги. Торг.