Volvo C30
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 105 тыс. км
Цена: 560 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Валерий
Описание
Стильный,красивый авто. Единственная в городе 2 серия.Номер в подарок.Машина в отличном техническом состоянии. Как принято говорить - сел и поехал. Привезена из Москвы, там была подобрана специалистами по автоподбору. Недорогая в обслуживании, т. к. база Фордовская. Из минусов, небольшие трещины на лобовом стекле. Комплект зимней резины. Премиальный,эффектный,безопасный авто за небольшие деньги. Торг.
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