Volkswagen Transporter
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2004
Пробег: 225 тыс. км
Цена: 500 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 1900 см³
Руль: левый
Вид кузова: Фургон
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Григор
Комплектация
Кондиционер: охлаждение
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные
Регулировка положения руля: одна плоскость
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние
А также
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Обогрев зеркал
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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