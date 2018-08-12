Volkswagen Transporter

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2004

Пробег: 225 тыс. км

Цена: 500 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 1900 см³

Руль: левый

Вид кузова: Фургон

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Григор

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: охлаждение

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные

Регулировка положения руля: одна плоскость

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние

А также

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Обогрев зеркал

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Volkswagen Transporter

Volkswagen Transporter

Подержанная, пробег 500 тыс. км.
Кабардино-Балкарская республика, Нарткала

250 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале