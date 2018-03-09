Volkswagen Transporter

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1981

Пробег: 200 тыс. км

Цена: 150 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1900 см³

Руль: левый

Вид кузова: Фургон

Цвет: Оранжевый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Описание

Продам VW T2 на ходу, в хорошем состоянии, 2 печки, MP3, мотор бодрый, капиталка 7000 км назад, кузов крепкий, не гнилой. Хорошая удобная машина. Категория В. Небольшой торг у моторного отсека, обмена нет. Все вопросы по телефону.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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