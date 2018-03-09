Volkswagen Transporter Дата публикации: 17.04.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1981 Пробег: 200 тыс. км Цена: 150 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1900 см³ Руль: левый Вид кузова: Фургон Цвет: Оранжевый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Описание

Продам VW T2 на ходу, в хорошем состоянии, 2 печки, MP3, мотор бодрый, капиталка 7000 км назад, кузов крепкий, не гнилой. Хорошая удобная машина. Категория В. Небольшой торг у моторного отсека, обмена нет. Все вопросы по телефону.