Volkswagen Transporter
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1981
Пробег: 200 тыс. км
Цена: 150 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1900 см³
Руль: левый
Вид кузова: Фургон
Цвет: Оранжевый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Александр
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Описание
Продам VW T2 на ходу, в хорошем состоянии, 2 печки, MP3, мотор бодрый, капиталка 7000 км назад, кузов крепкий, не гнилой. Хорошая удобная машина. Категория В. Небольшой торг у моторного отсека, обмена нет. Все вопросы по телефону.
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