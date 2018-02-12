Volkswagen Transporter Дата публикации: 11.04.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2001 Пробег: 260 тыс. км Цена: 485 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1900 см³ Руль: левый Вид кузова: Фургон Цвет: Белый Информация о владельце Город: Кропоткин, Краснодарский край Имя: Кристина Телефон:

Описание

Продаётся Фольксваген Т4 2001 г. Дизель 1.9 TD 68л.с. 100% Без ДТП, любые проверки. Пригонялся из Германии под заказ в 2007 г. Родной, таможенный ПТС. С 2007 г. по 2018 г. Один хозяин. Эксплуатация Краснодарский край, чисто в семейных целях. Грузопассажир 6 мест. Спереди 2 места, сзади установлено быстросъёмное сиденье на 3 места. В салоне обшит материалом. Новая резина, новые диски. Автомобиль, всегда качественно и своевременно обслуживался, только оригинальные запчасти и масла, топливо Лукойл. В данный момент автомобиль в идеальном состоянии. Ещё все родные фары, стопы, пластик. Двигатель 1.9 самый надёжный и неприхотливый, масло не берёт, едет очень резво, работает как часы, коробка в идеале, ходовая вся новая. Кузов без коррозии и ржавчины. Салон превосходный, чистый и ухоженный. Заводится в любой мороз, и не в мороз с пол оборота. Техническое обслуживание полностью произведено, тех.осмотр пройден и действителен до февраля 2019 г. Эта машина полностью соответствует фото и вложений не потребует. Действительно в идеальном состоянии и ещё не один год верно прослужит новому владельцу.