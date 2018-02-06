Volkswagen Transporter

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2000

Пробег: 190 тыс. км

Цена: 550 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 1900 см³

Руль: левый

Вид кузова: Фургон

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Кропоткин, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Уважаемые покупатели, внимательно читаем, взвешиваем свои финансовые возможности, принимаем решение о покупке, потом звоним, а не наоборот. Просто так звонить, а тем более приезжать не надо. Не тратьте моё время. Большая просьба - звонить только реально заинтересованным людям, имеющим средства для покупки моего автомобиля. Для тех, кому дорого - не звонить. Можете купить крашеный несколько раз непонятно чем и как. Зато дешевле, тысяч за 480 - 490 рублей. Таких в Кропоткине хватает.
Теперь по существу.
Состояние машины идеальнейшее. Не бит, не крашен. Без подкрасов, перекрасов, сколов краски и т.д. В заводской краске весь, что сейчас большая редкость. Состояние авто как - будто только вчера из салона! 1000% без дтп. Заводские, защитные плёнки на порогах и задних арках в наличии! Капот и передняя решётка не крашены, сколов от камней нет. Коррозии нет нигде! Пороги, арки как новые. Защита колёсных арок никогда не стояла, арки как новые и скрывать дырки под защитой необходимости нет! Шесть мест, заднее сидение - трансформер, быстросъёмное с ремнями безопасности. Автомобиль пригнан лично мной из Германии в 2006 г. Эксплуатация авто только в Краснодарском крае, на крайнем юге! Снега, реагентов и другой химии машина не видела. В одной семье двенадцать лет. Оригинальный ПТС, выдан Ростовской таможней. Пробег - родной. В год в среднем наезжаю пять, шесть тысяч км. Полное и своевременное обслуживание, гаражное хранение, очень бережная эксплуатация, небольшой пробег по РФ. Машина использовалась строго как легковое авто, грузов не видела и в коммерции не использовалась. Двигатель 1.9 л дизель, вообще без электроники! Расход солярки 5 - 6 л. Заводится без проблем и в жару, и в мороз. По двигателю, кпп, ходовой нареканий нет. ГРМ новый, аккумулятор новый, масло, все фильтры, антифриз новые. Резина практически новая, фирма Dunlop. Лобовое стекло оригинальное. Фары и фонари тоже. Оцинкованный кузов идеальный, без царапин и коррозии. Салон чистый и ухоженный, полностью обшит карпетом. Всё сделано хорошо и с любовью. Салон как новый, хотя обшивался и тепло - шумо - изолировался в 2006 году. На данный момент никаких вложений не требует! ! Если Вы ищете именно такой автомобиль, в родной краске, не из Москвы и от заботливого хозяина, то это он. Обмен не предлагать.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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