Volkswagen Transporter Дата публикации: 6.01.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1981 Пробег: 100 тыс. км Цена: 210 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Минивэн Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Михаил Телефон:

Комплектация Мультимедиа: CD-проигрыватель

Описание

Фольксваген Ванагон/Транспортер пассажир

1981г.в. 3 хозяина в России, Очень хорошее

техническое состояние, не гнилой вообще.

Грузов не видел, был второй или третьей

машиной в семье. Двигатель Турбодизель - песня, 1,6TD

Заменена помпа, новая ГБЦ, новые патрубки.

Новая резина.

Отличный автомобиль!!! Дом на колесах!!!

Рыбалка, отдых на природе, пасека, поможет построить дом