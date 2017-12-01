Volkswagen Transporter
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1981
Пробег: 100 тыс. км
Цена: 210 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Минивэн
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Михаил
Комплектация
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Описание
Фольксваген Ванагон/Транспортер пассажир
1981г.в. 3 хозяина в России, Очень хорошее
техническое состояние, не гнилой вообще.
Грузов не видел, был второй или третьей
машиной в семье. Двигатель Турбодизель - песня, 1,6TD
Заменена помпа, новая ГБЦ, новые патрубки.
Новая резина.
Отличный автомобиль!!! Дом на колесах!!!
Рыбалка, отдых на природе, пасека, поможет построить дом
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.