Volkswagen Transporter

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1981

Пробег: 100 тыс. км

Цена: 210 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Минивэн

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Михаил

Телефон:

Комплектация

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Описание

Фольксваген Ванагон/Транспортер пассажир
1981г.в. 3 хозяина в России, Очень хорошее
техническое состояние, не гнилой вообще.
Грузов не видел, был второй или третьей
машиной в семье. Двигатель Турбодизель - песня, 1,6TD
Заменена помпа, новая ГБЦ, новые патрубки.
Новая резина.
Отличный автомобиль!!! Дом на колесах!!!
Рыбалка, отдых на природе, пасека, поможет построить дом

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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