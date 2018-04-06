Volkswagen Touran Дата публикации: 20.05.18 Просмотров объявления: 0

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 57 тыс. км Цена: 755 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Минивэн Цвет: Серебристый Информация о владельце Город: Кропоткин, Краснодарский край Имя: Валерий Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 2 зоны Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные и боковые Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: по высоте Регулировка сиденья пассажира: по высоте Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Бортовой компьютер Датчик дождя Датчик света Круиз-контроль Ксенон Легкосплавные диски Обогрев зеркал Обогрев сидений Омыватель фар Охранная система Парктроник Система курсовой устойчивости (ESC) Тонировка стёкол Центральный замок

Описание

Туран - автомобиль и для семьи и для себя, можно ездить размеренно, можно с драйвом, подвеска к дороге просто липнет. Двигатель в паре с DSG работают быстрее, чем человек. Многие и не поверят, что этот минивэн может оставить их далеко позади на светофоре. Этот запас мощности весьма важен при обгонах, особенно в условиях плохой видимости. Цвет автомобиля - серебристый Leaf. Автомобиль заказывался у дилера под свой набор опций (практически максимум и чуть больше). КПП - DSG-7. Салон пятиместный, полноразмерное запасное колесо (не использовалось). На фотографиях автомобиль на дисках с зимней резиной и на дисках с летней резиной (эти диски были как заказная опция при заказе у дилера). Один собственник, все техобслуживания у официальных дилеров. Последнее ТО - май 2017 года. Состояние автомобиля близко к идеальному с учетом, конечно, времени. Автомобиль хранился в холодном гараже. Комплект зимней резины на фирменных дисках также приобретался у официального дилера. Резиновые коврики в салоне, дополнительно новые текстильные коврики, полиуретановый коврик в багажнике, сетка. Установлен блокиратор на КПП. Биксеноновые фары с дневными огнями и боковой подсветкой в поворотах, противотуманные фары. Многофункциональный кожаный руль, навигация с картами России и Европы. Камера заднего вида, передние и задние парктроники, система автоматической парковки, круиз-контроль. Штатная сигнализация с контролем салона, автономной сиреной и защитой от буксировки. Индикация потери давления в шинах. Двухзонный климат-контроль. DVD-проигрыватель на 6 дисков. Подлокотник с ящиком, Много ниш и два очечника. Обивка сидений - алькантара и ткань, регулировки ручные, поясничный подпор. И многое другое...