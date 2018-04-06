Volkswagen Touran
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 57 тыс. км
Цена: 755 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Минивэн
Цвет: Серебристый
Информация о владельце
Город: Кропоткин, Краснодарский край
Имя: Валерий
Комплектация
Кондиционер: климат 2 зоны
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные и боковые
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Бортовой компьютер
Датчик дождя
Датчик света
Круиз-контроль
Ксенон
Легкосплавные диски
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Омыватель фар
Охранная система
Парктроник
Система курсовой устойчивости (ESC)
Тонировка стёкол
Центральный замок
Описание
Туран - автомобиль и для семьи и для себя, можно ездить размеренно, можно с драйвом, подвеска к дороге просто липнет. Двигатель в паре с DSG работают быстрее, чем человек. Многие и не поверят, что этот минивэн может оставить их далеко позади на светофоре. Этот запас мощности весьма важен при обгонах, особенно в условиях плохой видимости. Цвет автомобиля - серебристый Leaf. Автомобиль заказывался у дилера под свой набор опций (практически максимум и чуть больше). КПП - DSG-7. Салон пятиместный, полноразмерное запасное колесо (не использовалось). На фотографиях автомобиль на дисках с зимней резиной и на дисках с летней резиной (эти диски были как заказная опция при заказе у дилера). Один собственник, все техобслуживания у официальных дилеров. Последнее ТО - май 2017 года. Состояние автомобиля близко к идеальному с учетом, конечно, времени. Автомобиль хранился в холодном гараже. Комплект зимней резины на фирменных дисках также приобретался у официального дилера. Резиновые коврики в салоне, дополнительно новые текстильные коврики, полиуретановый коврик в багажнике, сетка. Установлен блокиратор на КПП. Биксеноновые фары с дневными огнями и боковой подсветкой в поворотах, противотуманные фары. Многофункциональный кожаный руль, навигация с картами России и Европы. Камера заднего вида, передние и задние парктроники, система автоматической парковки, круиз-контроль. Штатная сигнализация с контролем салона, автономной сиреной и защитой от буксировки. Индикация потери давления в шинах. Двухзонный климат-контроль. DVD-проигрыватель на 6 дисков. Подлокотник с ящиком, Много ниш и два очечника. Обивка сидений - алькантара и ткань, регулировки ручные, поясничный подпор. И многое другое...
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