Volkswagen Touran

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 57 тыс. км

Цена: 755 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Минивэн

Цвет: Серебристый

Информация о владельце

Город: Кропоткин, Краснодарский край

Имя: Валерий

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 2 зоны

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные и боковые

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Бортовой компьютер

Датчик дождя

Датчик света

Круиз-контроль

Ксенон

Легкосплавные диски

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Омыватель фар

Охранная система

Парктроник

Система курсовой устойчивости (ESC)

Тонировка стёкол

Центральный замок

Описание

Туран - автомобиль и для семьи и для себя, можно ездить размеренно, можно с драйвом, подвеска к дороге просто липнет. Двигатель в паре с DSG работают быстрее, чем человек. Многие и не поверят, что этот минивэн может оставить их далеко позади на светофоре. Этот запас мощности весьма важен при обгонах, особенно в условиях плохой видимости. Цвет автомобиля - серебристый Leaf. Автомобиль заказывался у дилера под свой набор опций (практически максимум и чуть больше). КПП - DSG-7. Салон пятиместный, полноразмерное запасное колесо (не использовалось). На фотографиях автомобиль на дисках с зимней резиной и на дисках с летней резиной (эти диски были как заказная опция при заказе у дилера). Один собственник, все техобслуживания у официальных дилеров. Последнее ТО - май 2017 года. Состояние автомобиля близко к идеальному с учетом, конечно, времени. Автомобиль хранился в холодном гараже. Комплект зимней резины на фирменных дисках также приобретался у официального дилера. Резиновые коврики в салоне, дополнительно новые текстильные коврики, полиуретановый коврик в багажнике, сетка. Установлен блокиратор на КПП. Биксеноновые фары с дневными огнями и боковой подсветкой в поворотах, противотуманные фары. Многофункциональный кожаный руль, навигация с картами России и Европы. Камера заднего вида, передние и задние парктроники, система автоматической парковки, круиз-контроль. Штатная сигнализация с контролем салона, автономной сиреной и защитой от буксировки. Индикация потери давления в шинах. Двухзонный климат-контроль. DVD-проигрыватель на 6 дисков. Подлокотник с ящиком, Много ниш и два очечника. Обивка сидений - алькантара и ткань, регулировки ручные, поясничный подпор. И многое другое...

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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