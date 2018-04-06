Volkswagen Touran

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 41,48 тыс. км

Цена: 640 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: робот

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Серый

Информация о владельце

ГородКраснодар, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (861) 204-10-75

Описание

Отличное внешнее и техническое состояние, оригинальный пробег, хорошая комплектация. Данный автомобиль приобретен у официального дилера. Документы в порядке.
Проверка автомобиля по 250 пунктам. ГАРАНТИЯ.
Продажа авто в КРЕДИТ на выгодных условиях.
Срочный ВЫКУП, КОМИССИЯ.
Есть возможность ОБМЕНА с доплатой в обе стороны.
Возможна страховка ОСАГО и КАСКО на месте.
Наличный и безналичный расчет. Тест-драйв.
КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом. КЛЮЧАВТО входит в список крупнейших в ЮФО и СКФО: 25 автомобильных брендов в 53 дилерских центрах в 7 городах. Компания входит в ТОП-10 крупнейших автодилеров России по данным АвтоБизнесРевю.
. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Volkswagen Touran

Volkswagen Touran

Подержанная, пробег 110 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

620 тыс. руб.

Volkswagen Touran

Подержанная, пробег 160 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

820 тыс. руб.

Авто, похожие на Volkswagen Touran

Honda Stepwgn

Подержанная, пробег 132 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

800 тыс. руб.

Ford Galaxy

Подержанная, пробег 141 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

683 тыс. руб.

Opel Meriva

Подержанная, пробег 119 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

495 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале