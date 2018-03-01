Volkswagen Touran

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 300 тыс. км

Цена: 399 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1900 см³

Руль: левый

Вид кузова: Минивэн

Цвет: Фиолетовый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в хорошем состоянии, в 2012 году пригнан с германии,расход маленький.автомобиль 7-местный, двигатель коробка в очень хор. состоянии, по кузову имеются мелкие недочеты. Комплектация богатая, круиз-контроль стеклоподьемники электрозеркала подогрев сидении, все работает! За срочность хороший торг!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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