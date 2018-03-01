Volkswagen Touran Дата публикации: 1.03.18 Просмотров объявления: 45 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 300 тыс. км Цена: 399 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1900 см³ Руль: левый Вид кузова: Минивэн Цвет: Фиолетовый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в хорошем состоянии, в 2012 году пригнан с германии,расход маленький.автомобиль 7-местный, двигатель коробка в очень хор. состоянии, по кузову имеются мелкие недочеты. Комплектация богатая, круиз-контроль стеклоподьемники электрозеркала подогрев сидении, все работает! За срочность хороший торг!