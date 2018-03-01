Volkswagen Touran
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 300 тыс. км
Цена: 399 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1900 см³
Руль: левый
Вид кузова: Минивэн
Цвет: Фиолетовый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Автомобиль в хорошем состоянии, в 2012 году пригнан с германии,расход маленький.автомобиль 7-местный, двигатель коробка в очень хор. состоянии, по кузову имеются мелкие недочеты. Комплектация богатая, круиз-контроль стеклоподьемники электрозеркала подогрев сидении, все работает! За срочность хороший торг!
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.