Volkswagen Touareg Дата публикации: 5.06.18 Просмотров объявления: 11

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 34 тыс. км Цена: 17500 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 3000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Белый Информация о владельце Город: Таганрог, Ростовская область Имя: Иван Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 2 зоны Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные и боковые Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: по высоте Регулировка сиденья пассажира: по высоте Усилитель рулевого управления: электро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Бортовой компьютер Датчик дождя Датчик света Круиз-контроль Ксенон Легкосплавные диски Обогрев зеркал Обогрев сидений Омыватель фар Охранная система Парктроник Система курсовой устойчивости (ESC) Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Пневмоподвеска, бак 100л, обогрев лобового стекла, стояночный отопитель . Один хозяин, все документы, обслуживался у дилера.

Фото пришлю лично, закачать не смог.