Volkswagen Touareg

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Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 34 тыс. км

Цена: 1675 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 3000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Белый металлик

Информация о владельце

Город: Таганрог, Ростовская область

Имя: иван

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 2 зоны

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Регулировка положения руля: две плоскости

Усилитель рулевого управления: электро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Бортовой компьютер

Датчик дождя

Датчик света

Круиз-контроль

Ксенон

Легкосплавные диски

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Омыватель фар

Охранная система

Парктроник

Система курсовой устойчивости (ESC)

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Бак 100л, дизель, подогрев лобового стекла, стояночный отопитель, автохолд, пневмоподвеска, зимняя резина на дисках

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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