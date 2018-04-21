Бак 100л, дизель, подогрев лобового стекла, стояночный отопитель, автохолд, пневмоподвеска, зимняя резина на дисках

Электростеклоподъёмники: передние и задние

Регулировка положения руля: две плоскости

Имя: иван

Цена: 1675 тыс. руб. , возможен торг. купить в кредит

Год выпуска: 2012

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