Volkswagen Touareg

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2004

Пробег: 197 тыс. км

Цена: 380 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3200 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Зеленый

Информация о владельце

Город: Анапа, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Цена окончательная (торг не уместен). Немецкий внедорожник 2004 г. в., по цене Б/У ВАЗа. Я собственник, вписан в ПТС. Недавно произведено ТО. Ошибок по двигателю нет, работает ровно, без посторонних звуков. Люк работает. Есть крашеные детали. Не пневма, обычные пружины. Требует вложений по передней подвеске. Машина не новая, имеются недочеты по кузову и салону. На авто езжу каждый день. Обмен на авто поменьше, только с АКПП (вариаторы и роботы не интересны). На обмен цена 440 т. р.
Обмен интересен без доплаты с моей стороны. За доп. плату продам с номерами.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Volkswagen Touareg

Volkswagen Touareg

Подержанная, пробег 119,664 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1340 тыс. руб.

Volkswagen Touareg

Подержанная, пробег 133,813 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1365 тыс. руб.

Volkswagen Touareg

Подержанная, пробег 103,85 тыс. км.
Краснодарский край, Армавир

939 тыс. руб.

Авто, похожие на Volkswagen Touareg

Toyota Land Cruiser

Подержанная, пробег 75 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

320 тыс. руб.

Nissan Mistral

Подержанная, пробег 200 тыс. км.
Краснодарский край, Тимашевск

333,333 тыс. руб.

Opel Frontera

Подержанная, пробег 231 тыс. км.
Краснодарский край, Туапсе

300 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале