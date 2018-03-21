Volkswagen Touareg Дата публикации: 28.03.18 Просмотров объявления: 10

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2004 Пробег: 197 тыс. км Цена: 380 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3200 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Зеленый Информация о владельце Город: Анапа, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Цена окончательная (торг не уместен). Немецкий внедорожник 2004 г. в., по цене Б/У ВАЗа. Я собственник, вписан в ПТС. Недавно произведено ТО. Ошибок по двигателю нет, работает ровно, без посторонних звуков. Люк работает. Есть крашеные детали. Не пневма, обычные пружины. Требует вложений по передней подвеске. Машина не новая, имеются недочеты по кузову и салону. На авто езжу каждый день. Обмен на авто поменьше, только с АКПП (вариаторы и роботы не интересны). На обмен цена 440 т. р.

Обмен интересен без доплаты с моей стороны. За доп. плату продам с номерами.