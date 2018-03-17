Volkswagen Touareg

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 103,85 тыс. км

Цена: 939 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Армавир, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

Автомобиль в идеальном состоянии. Без ДТП Обслуживание у официального дилера (сервисная книжка со всеми наряд заказами в наличии) куплен новым в Краснодаре и за пределы края не выезжал. Пробег реальный (любые проверки) Не все годовалые имеют такое состояние.Все подробности расскажу при осмотре или по телефону. Торг только после осмотра. Авто на пневме. Стоит вебасто .Два комплекта колес (зима 17 лето 18 в отличном состоянии).

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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