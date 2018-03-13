Volkswagen Touareg Дата публикации: 16.03.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2005 Пробег: 199 тыс. км Цена: 630 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 5000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серый Информация о владельце Город: Усть-Лабинск, Краснодарский край Имя: Михаил Телефон:

Описание

Авто в хорошем состоянии, максимальная комплектация, кроме люка, кожа салон, элементы руля и салона дерево, двухзонный климат-контроль, подогрев сидений, электропривод руля и сидений с памятью, мультируль, круиз-контроль, адаптивные фары, бесключивой доступ всех дверей и багажника, многофункциональная охранная система, датчики света и дождя, зеркала заднего вида с электроподогревом и с автозатемнением, для комфортной езды пневмоподвеска, задние и передние парктроники и многое другое. Звоните, буду рад ответить на ваши вопросы.