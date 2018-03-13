Volkswagen Touareg
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 199 тыс. км
Цена: 630 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 5000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Усть-Лабинск, Краснодарский край
Имя: Михаил
Описание
Авто в хорошем состоянии, максимальная комплектация, кроме люка, кожа салон, элементы руля и салона дерево, двухзонный климат-контроль, подогрев сидений, электропривод руля и сидений с памятью, мультируль, круиз-контроль, адаптивные фары, бесключивой доступ всех дверей и багажника, многофункциональная охранная система, датчики света и дождя, зеркала заднего вида с электроподогревом и с автозатемнением, для комфортной езды пневмоподвеска, задние и передние парктроники и многое другое. Звоните, буду рад ответить на ваши вопросы.
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