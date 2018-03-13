Volkswagen Touareg

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 199 тыс. км

Цена: 630 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 5000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Усть-Лабинск, Краснодарский край

Имя: Михаил

Телефон:

Описание

Авто в хорошем состоянии, максимальная комплектация, кроме люка, кожа салон, элементы руля и салона дерево, двухзонный климат-контроль, подогрев сидений, электропривод руля и сидений с памятью, мультируль, круиз-контроль, адаптивные фары, бесключивой доступ всех дверей и багажника, многофункциональная охранная система, датчики света и дождя, зеркала заднего вида с электроподогревом и с автозатемнением, для комфортной езды пневмоподвеска, задние и передние парктроники и многое другое. Звоните, буду рад ответить на ваши вопросы.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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