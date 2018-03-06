Volkswagen Touareg

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2016

Пробег: 53 тыс. км

Цена: 290 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Анапа, Краснодарский край

Имя: Алексей

Телефон:

Описание

Продам Туарег R- line EXCLUSIVE выпуск май 2016 г. Комплектация: двухцветные комфортные сиденья- кожа NAPPA, черный потолок без панорамы, накладки на пороги "EXCLUSIVE", подогрев всех сидений, подогрев руля, подогрев лобового стекла и зеркал, стояночный отопитель с дистанционным управлением с отдельным брелком, пакеты "R- line Экстерьер", "Chrome- Stylе", Техник", "Свет и обзор", "Комфорт", адаптивный круиз- контроль, навигация, магнитола "RNS-850 "Premium", атмосферная подсветка интерьера, пневмоподвеска 3 режима, литые диски R-19, декоративные вставки салона- рояльный лак, климат контроль 2 зоны, камера заднего вида, передние и задние парктроники, датчики "слепых зон" автомобиля, датчики света, дождя, функции Leaving home и Coming home с авто настройкой, бесключевой доступ, кнопка START- STOP, бак 100 литров. Дополнительно установлены в салоне : сетки в бампер, защита картера и КПП на всю длину, 2 комплекта ковриков в салон и резиновый коврик в багажник. Произведена дополнительная шумоизоляция салона, передняя часть авто, стойки и зеркала с порогами оклеены бронепленкой, кузов обработан защитным покрытием.Зимняя резина липучка новая. Пройдено 3 ТО , сервисная книжка и заказ-наряды имеются. Авто не бит и не крашен, вмятен по кузову нет, готов на любые проверки.Продаю без госномера. Возможен обмен на свежее авто до 800 т.р.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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