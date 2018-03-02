Volkswagen Touareg
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 60 тыс. км
Цена: 1500 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Николай
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Описание
Продам достойный авто в хорошие руки.
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