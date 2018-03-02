Volkswagen Touareg

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 60 тыс. км

Цена: 1500 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Николай

Телефон:

Описание

Продам достойный авто в хорошие руки.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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