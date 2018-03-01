Volkswagen Touareg
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 168 тыс. км
Цена: 1260 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Анапа, Краснодарский край
Имя: Руслан
Описание
Продам надежное авто в отличном состоянии. Маленький налог. Полный привод, без пневмы. Кожаный салон, хром пакет, навигация, DVD, жесткий диск, качественная акустика, Сабвуфер ETON, усилитель KICX диски 19 летняя резина Бриджстоун + новая зимняя пирели. Машина полностью обслужена, сел и поехал. Любые проверки. Торг.
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