Volkswagen Touareg

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 168 тыс. км

Цена: 1260 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Анапа, Краснодарский край

Имя: Руслан

Телефон:

Описание

Продам надежное авто в отличном состоянии. Маленький налог. Полный привод, без пневмы. Кожаный салон, хром пакет, навигация, DVD, жесткий диск, качественная акустика, Сабвуфер ETON, усилитель KICX диски 19 летняя резина Бриджстоун + новая зимняя пирели. Машина полностью обслужена, сел и поехал. Любые проверки. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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