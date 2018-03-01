Volkswagen Touareg Дата публикации: 7.03.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 168 тыс. км Цена: 1260 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3600 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Анапа, Краснодарский край Имя: Руслан Телефон:

Описание

Продам надежное авто в отличном состоянии. Маленький налог. Полный привод, без пневмы. Кожаный салон, хром пакет, навигация, DVD, жесткий диск, качественная акустика, Сабвуфер ETON, усилитель KICX диски 19 летняя резина Бриджстоун + новая зимняя пирели. Машина полностью обслужена, сел и поехал. Любые проверки. Торг.