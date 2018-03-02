Volkswagen Touareg

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 67 тыс. км

Цена: 1445 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 3000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Один владелец по ПТС. ПТС оригинал. Пробег родной. 2 ключа. Колеса 20ые летка. Без пневмы. Эсплутировалась бережно. Салон в отличном состоянии. Установлены оригинальные расширители арок. Номера в подарок. Остальные вопросы по тел в любое время, бывает сеть не ловит у меня, перезвоню если увижу пропущенный. Авто без юридических проблем, снята с учета для продажи.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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