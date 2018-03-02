Volkswagen Touareg
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 67 тыс. км
Цена: 1445 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 3000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Один владелец по ПТС. ПТС оригинал. Пробег родной. 2 ключа. Колеса 20ые летка. Без пневмы. Эсплутировалась бережно. Салон в отличном состоянии. Установлены оригинальные расширители арок. Номера в подарок. Остальные вопросы по тел в любое время, бывает сеть не ловит у меня, перезвоню если увижу пропущенный. Авто без юридических проблем, снята с учета для продажи.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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