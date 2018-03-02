Volkswagen Touareg Дата публикации: 2.03.18 Просмотров объявления: 36 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 67 тыс. км Цена: 1445 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 3000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Один владелец по ПТС. ПТС оригинал. Пробег родной. 2 ключа. Колеса 20ые летка. Без пневмы. Эсплутировалась бережно. Салон в отличном состоянии. Установлены оригинальные расширители арок. Номера в подарок. Остальные вопросы по тел в любое время, бывает сеть не ловит у меня, перезвоню если увижу пропущенный. Авто без юридических проблем, снята с учета для продажи.