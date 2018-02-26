Volkswagen Touareg
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 181 тыс. км
Цена: 890 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Автомобиль в очень хорошем состоянии. Аккуратная эксплуатация, своевременное обслуживание. Отличное техническое состояние. Двигатель, АКПП, пневма абсолютно без нареканий. Ровный, целый кузов. Возможна помощь в оформлении кредита.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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