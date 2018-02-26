Volkswagen Touareg

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 181 тыс. км

Цена: 890 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в очень хорошем состоянии. Аккуратная эксплуатация, своевременное обслуживание. Отличное техническое состояние. Двигатель, АКПП, пневма абсолютно без нареканий. Ровный, целый кузов. Возможна помощь в оформлении кредита.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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