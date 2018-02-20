Volkswagen Touareg Дата публикации: 20.02.18 Просмотров объявления: 40 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2015 Пробег: 68 тыс. км Цена: 2200 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в отличном состоянии. Единственный владелец. Богатая комплектация: пневма, доступ без ключа, подогревы всех сидений, обогрев руля и лоб Стекла, сиденья спорт с регулировкой боковой поддержки, ксенон электро привод крышки багажника и т. д. Не бился, не красился. ПТС оригинал, по ПТС 2015 год. Все то только у официального дилера. Сервисная книга со всеми отметками. Вложений не требует. Торг