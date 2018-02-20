Volkswagen Touareg

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2015

Пробег: 68 тыс. км

Цена: 2200 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в отличном состоянии. Единственный владелец. Богатая комплектация: пневма, доступ без ключа, подогревы всех сидений, обогрев руля и лоб Стекла, сиденья спорт с регулировкой боковой поддержки, ксенон электро привод крышки багажника и т. д. Не бился, не красился. ПТС оригинал, по ПТС 2015 год. Все то только у официального дилера. Сервисная книга со всеми отметками. Вложений не требует. Торг

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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