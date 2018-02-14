Volkswagen Touareg
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 117 тыс. км
Цена: 1400 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Хорошее состояние Авто куплен 2013, 25 декабря один хозяин.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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