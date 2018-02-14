Volkswagen Touareg

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 117 тыс. км

Цена: 1400 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Хорошее состояние Авто куплен 2013, 25 декабря один хозяин.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Volkswagen Touareg

Volkswagen Touareg

Подержанная, пробег 260 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

650 тыс. руб.

Volkswagen Touareg

Подержанная, пробег 89,7 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

2380 тыс. руб.

Volkswagen Touareg

Подержанная, пробег 166 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

935 тыс. руб.

Авто, похожие на Volkswagen Touareg

Toyota Land Cruiser Prado

Подержанная, пробег 164 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1585 тыс. руб.

Nissan Pathfinder

Подержанная, пробег 66 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1440 тыс. руб.

Nissan Pathfinder

Подержанная, пробег 57,194 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1600 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале